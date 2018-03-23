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Новости Нижнего Тагила

Женщина оставила замерзать новорождённую дочку в сенях жилого дома в Татарстане

23 марта 2018, 14:00Добавить новость
дети,насилие,происшествие,Россия,смерть,уголовное дело,Татарстан,село Татарское,женщина,девочка,новорожденная

15 февраля, по версии следствия, 36-летняя жительница села Татарское родила живую девочку. Решив, что ребенок не дышит, она завернула его в пакет и отнесла в сени, где температура воздуха держалась на отметке -15 градусов.

Пакет с новорожденной дочерью женщина поместила в пластиковое ведро и поставила в сени. Девочка скончалась от переохлаждения.

Через 4 дня жительница Татарстана переложила сверток с мертвым ребенком в другой пакет, который был выброшен ее старшим сыном на участке нежилого дома. Сообщается, что мальчик ничего не знал o случившемся.

Спустя некоторое время у женщины возникли проблемы со здоровьем. Она была вынуждена обратиться в медицинское учреждение, сотрудники которого передали в органы полиции информацию o возможной смерти ребенка.

В отношении 36-летней женщины возбуждено уголовное дело. Сейчас с женщины взята подписка o невыезде, пишет NG72.ru.

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