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Новости Нижнего Тагила

Подозреваемый в краже ноутбука тагильчанин задержан на следующий день с наркотиками

23 апреля 2018, 15:35Добавить новость
алкоголь,город,наркотики,нарушение,Нижний Тагил,полиция,происшествие,уголовное дело,ггм,ограбление,пьяный

Сотрудники полиции в течение двух дней дважды задержали мужчину на ГГМ в Нижнем Тагиле. Его обвиняют в грабеже и побоях. Также у него обнаружены наркотики.

48-летний житель ГГМ обратился в полицию, чтобы сообщить о краже ноутбука. Пострадавший познакомился с грабителем на улице и предложил выпить у себя дома. Оказавшись в квартире, гость присвоил себе ноутбук хозяина.

Сотрудники опросили пострадавшего и возвращались в отдел полиции, но увидели подходящего под описание мужчину с ноутбуком. Прохожего остановили, и проверка показала, что у него был именно украденный компьютер.

В отделении была установлена личность подозреваемого. 30-летний мужчина уже неоднократно имел проблемы с полицией, поскольку родственники жаловались, что тот становится очень агрессивным в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении грабителя возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Через день обвиняемый был вновь задержан за пьяный дебош. При нем также обнаружили 0,3 грамма наркотиков, передает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

  

 

алкоголь,город,наркотики,нарушение,Нижний Тагил,полиция,происшествие,уголовное дело,ггм,ограбление,пьяный
Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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