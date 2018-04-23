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Новости Нижнего Тагила

Несовершеннолетний водитель сбил насмерть чемпионку России по велоспорту

23 апреля 2018, 06:05Добавить новость
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Чемпионка России по велоспорту Лидия Плужникова стала жертвой смертельного ДТП. Она ехала на велосипеде, когда её сбил выехавший на встречу автомобиль.

21 апреля  Лидия Плужникова ехала на велосипеде по одной из дорог в Архипо-Осиповке Краснодарского края.

На встречную полосу выехал автомобиль, который сбил спортсменку. По версии полиции, за рулём находился несовершеннолетний водитель, не имевший водительского удостоверения.

Как сообщают «Новые Известия», врачи пытались спасти Плужникову, но она получила травмы, несовместимые с жизнью.

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