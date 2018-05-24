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Новости Нижнего Тагила

Организатор финансовой пирамиды выманил 654 тысячи рублей у шести тагильчан

24 мая 2018, 08:30Добавить новость
Нижний Тагил,Алфимов,финансовая пирамида,деньги,сетевая компания,Vip Club,мошенники,суд,колония
В Нижнем Тагиле организатор финансовой пирамиды Сергей Алфимов, выманивший у шестерых тагильчан 654 тыс. рублей, приговорен к трем годам колонии.

Алфимов являлся представителем одной из сетевых компаний. В 2014 году он в рамках деятельности компании проводил различные семинары, на которых предлагал слушателям поучаствовать в проекте «Vip Club».

За место в проекте нужно было заплатить 2 тыс. евро. Тагильчанам не сообщалось, что данный проект не является деятельностью той сетевой компании, от лица которой действовал Алфимов. Проект являлся финансовой пирамидой.

За восемь месяцев своего существования мошенникам удалось получить 654 тыс. рублей от шестерых жителей Нижнего Тагила. Его сообщники пока не установлены. Сам же организатор пирамиды осужден на три года тюрьмы, а также он обязан возместить ущерб потерпевшим, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила.

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