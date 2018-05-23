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Новости Нижнего Тагила

Четверо детей в Асбесте спасены из пожара: двухлетняя девочка получила ожоги (ФОТО)

23 мая 2018, 10:45Добавить новость
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В Асбесте четверо детей были спасены из пожара. Двухлетняя девочка госпитализирована.

В Асбесте в квартире, где проживает многодетная мама с детьми, произошел пожар. Возгорание произошло в помещении, где играли дети. Женщина в это время находилась в другой комнате. Пожарных вызвали прохожие, которые увидели дым из окна. На момент прибытия огнеборцев квартира была сильно задымлена. Для спасения семьи пришлось развернуть пожарную лестницу.

Погорельцы были эвакуированы через окно. Площадь пожара составила 4 кв. м. В тушении огня принимали участие 3 единицы техники и 11 огнеборцев.

Позже выяснилось, что еще один ребенок покинул квартиру самостоятельно. Причины возгорания устанавливаются. По предварительной версии к ЧП могла привести детская шалость, сообщает МЧС Свердловской области.

Двухлетняя девочка получила ожоги, ее госпитализировали в больницу, остальные участники происшествия не пострадали.

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Фото: JustMedia

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