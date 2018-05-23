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Новости Нижнего Тагила

Насилия не было: причины смерти женщины на Тагилстрое расследует СК

23 мая 2018, 16:50Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,труп,Тагилстрой,следственный комитет,Красных Зорь,вскрытие,проверка,насилие

Причина смерти женщины на улице Красных Зорь в Нижнем Тагиле будет известна после вскрытия. Труп был найден 22 мая на Тагилстрое без следов насилия. Полиция проводит проверку.

В Нижнем Тагиле утром 22 мая около жилого дома по ул. Красных Зорь был обнаружен труп молодой женщины. Полиция ведет по данному факту проверку.

  

Как сообщили в УВД Нижнего Тагила, на теле женщины 1989 года рождения не было признаков насильственной смерти. Причины смерти могут стать известны после результатов вскрытия.

 

В полиции проводится проверка. Тело без видимых признаков насильственной смерти. Женщина 1989 года рождения. Более подробно причины будут известны после вскрытия. 

 

По информации из УВД, после проверки материалы будут направлены в следственный комитет. 

 

Нижний Тагил,полиция,труп,Тагилстрой,следственный комитет,Красных Зорь,вскрытие,проверка,насилие

 

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