Насилия не было: причины смерти женщины на Тагилстрое расследует СК

Причина смерти женщины на улице Красных Зорь в Нижнем Тагиле будет известна после вскрытия. Труп был найден 22 мая на Тагилстрое без следов насилия. Полиция проводит проверку.

В Нижнем Тагиле утром 22 мая около жилого дома по ул. Красных Зорь был обнаружен труп молодой женщины. Полиция ведет по данному факту проверку.

Как сообщили в УВД Нижнего Тагила, на теле женщины 1989 года рождения не было признаков насильственной смерти. Причины смерти могут стать известны после результатов вскрытия.

В полиции проводится проверка. Тело без видимых признаков насильственной смерти. Женщина 1989 года рождения. Более подробно причины будут известны после вскрытия.

По информации из УВД, после проверки материалы будут направлены в следственный комитет.