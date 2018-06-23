Тагильчанка была сбита насмерть на Вагонке в ночь на 23 июня (ФОТО)

Около часа ночи с 22 на 23 июня в Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-2114 насмерть сбил девушку на перекрестке ул. Юности и Ленинградского проспекта.

В Нижнем Тагиле в результате ДТП около 1:00 23 июня погибла девушка. Инцидент произошел на перекрестке ул. Юности и Ленинградского проспекта. Автомобиль ВАЗ-2114 на высокой скорости сбил девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.



От удара пострадавшую откинуло на другую сторону дороги, девушка скончалась на месте происшествия. Водитель ВАЗ-2114 скрылся с места ДТП, но был пойман патрулем ДПС на улице Окунева в районе детской поликлиники, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».



Подробности случившегося пока не известны.





Фото: «Инцидент Нижний Тагил»