+21
Свердловская область
Нижний Тагил
+21
вечер: +22
ночь: +16
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.24 - 0.55
EUR 73.72 + 0.03
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка была сбита насмерть на Вагонке в ночь на 23 июня (ФОТО)

23 июня 2018, 10:50Добавить новость
автопроисшествия,дтп,Нижний Тагил,смерть,ваз-2114,ДПС,Вагонка,улица Юности,Ленинградский проспект

Около часа ночи с 22 на 23 июня в Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-2114 насмерть сбил девушку на перекрестке ул. Юности и Ленинградского проспекта.

В Нижнем Тагиле в результате ДТП около 1:00 23 июня погибла девушка. Инцидент произошел на перекрестке ул. Юности и Ленинградского проспекта. Автомобиль ВАЗ-2114 на высокой скорости сбил девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

От удара пострадавшую откинуло на другую сторону дороги, девушка скончалась на месте происшествия. Водитель ВАЗ-2114 скрылся с места ДТП, но был пойман патрулем ДПС на улице Окунева в районе детской поликлиники, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Подробности случившегося пока не известны.

автопроисшествия,дтп,Нижний Тагил,смерть,ваз-2114,ДПС,Вагонка,улица Юности,Ленинградский проспект

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

ГАЗель и иномарка столкнулись у церкви под Нижним Тагилом
22 июня, 11:35
1 3
Житель Екатеринбурга осуждён на 2 года колонии за смертельное ДТП со скорой помощью
22 июня, 07:30
1 0
Турист из Челябинска сгорел в автомобиле под Нижним Тагилом
20 июня, 19:30
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 2452
Подписаться на новости