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Новости Нижнего Тагила

17-летний парень сбил троих человек в селе Петрокаменское: есть погибший (ФОТО)

23 декабря 2017, 12:00Добавить новость
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В ночь с пятницы на субботу, 23 декабря, две женщины и мужчина были сбиты автомобилем «ВАЗ-2106» в селе Петрокаменское. Одна из женщин скончалась прямо на месте происшествия. Водитель автомобиля — 17-летний парень — не имеет водительского удостоверения.

Инцидент произошел в 3:20 ночи, улица была не освещена, а пострадавшие были в тёмной одежде. Автомобиль и пешеходы двигались навстречу друг другу по улице Спортивная, причём последние шли по обочине дороги.

В результате столкновения 45-летняя женщина погибла на месте. Вторая женщина и мужчина получили сотрясения головного мозга и переломы ног. У 35-летней женщины переломы левой голени и правого бедра, а у 42-летнего мужчины — только левой голени. Оба пострадавших доставлены в городскую больницу №3.

Водитель отечественного автомобиля был трезв, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

 

 

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Фото и видео МУ МВД «Нижнетагильское»

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