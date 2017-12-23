-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
ночь: -10
утро: -12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.32 - 0.24
EUR 69.13 - 0.39
Новости Нижнего Тагила

Уголовное дело возбуждено по факту смерти рабочего от удара током в Туринске

23 декабря 2017, 09:30Добавить новость
безопасность,нарушение,проверка,работа,Свердловская область,смерть,суд,травма,уголовное дело,туринск,туринский район
В Туринске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего по причине нарушений правил безопасности при проведении ремонтных работ. Сейчас разыскиваются виновные.

Инцидент произошел 29 августа 2017 года. На теплотрассе по улице Путейцев в Туринске проходили ремонтные работы. В помощь исполнителям был нанят грузовой автокран марки «Урал-5557», причем исключительно по устной договоренности с директором частного предприятия.

45-летний сотрудник предприятия МУП «Теплосеть» осуществлял помощь в деятельности по укладке бетонных конструкций. В какой-то момент он взялся обеими руками за металлическую стропу, а в это время стрела автокрана находилась вблизи действующих линий электропередач. Из-за контакта возникла электрическая дуга, и рабочий погиб от сильнейшего удара электричеством.

В настоящее время сыщики Туринского района устанавливают конкретные должностные лица, которые были ответственны за проведение безопасных работ и которые нарушили технику. Специалисты провели большую работу по анализу инструкций и документов. Также будут приняты профилактические меры по недопущению таких случаев впредь.

Кроме того, в рамках дела уголовное производство возбудили в отношении водителя автокрана, который работал без специального разрешения. Его обвиняют в причинении смерти человеку по неосторожности. Сообщается, что мужчина вину в произошедшем полностью признал, а также возместил моральный и материальный ущерб супруге погибшего рабочего, передает СК РФ по региону.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Туринский бригадир ЖКХ пойдет под суд из-за незакопанной ямы (ФОТО)
29 ноября, 19:30
0 0
Электрослесарь упал с опоры ЛЭП на предприятии в Невьянске (ФОТО)
29 ноября, 08:30
0 0
Сварщик получил тяжелые травмы во время пожара на заводе в Реже
31 октября, 09:30
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 267
Подписаться на новости