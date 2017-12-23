Уголовное дело возбуждено по факту смерти рабочего от удара током в Туринске

Инцидент произошел 29 августа 2017 года. На теплотрассе по улице Путейцев в Туринске проходили ремонтные работы. В помощь исполнителям был нанят грузовой автокран марки «Урал-5557», причем исключительно по устной договоренности с директором частного предприятия.



45-летний сотрудник предприятия МУП «Теплосеть» осуществлял помощь в деятельности по укладке бетонных конструкций. В какой-то момент он взялся обеими руками за металлическую стропу, а в это время стрела автокрана находилась вблизи действующих линий электропередач. Из-за контакта возникла электрическая дуга, и рабочий погиб от сильнейшего удара электричеством.





В настоящее время сыщики Туринского района устанавливают конкретные должностные лица, которые были ответственны за проведение безопасных работ и которые нарушили технику. Специалисты провели большую работу по анализу инструкций и документов. Также будут приняты профилактические меры по недопущению таких случаев впредь.





Кроме того, в рамках дела уголовное производство возбудили в отношении водителя автокрана, который работал без специального разрешения. Его обвиняют в причинении смерти человеку по неосторожности. Сообщается, что мужчина вину в произошедшем полностью признал, а также возместил моральный и материальный ущерб супруге погибшего рабочего, передает СК РФ по региону.