Трое детей погибли при пожаре в частном доме села Благовещенское

Ранним утром 24 февраля поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Кирова в селе Благовещенское. Площадь возгорания составила 60 кв. метров, пожар ликвидировали в течение часа.



В ходе разбора сгоревших конструкции спасатели обнаружили тела трёх детей – 4-летнего мальчика, 3-летней девочки и младенца, который появился на свет в январе 2018 года.



Как сообщает «Областная газета», матери и старшей дочери удалось выбраться из горящего дома. Глава семейства в момент пожара находился на работе. Согласно предварительной информации, семья состояла на учёте, как неблагополучная, из-за частого употребления алкоголем родителями.



Сотрудники прокуратуры Туринского района работают на месте пожара.