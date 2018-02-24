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Новости Нижнего Тагила

Трое детей погибли при пожаре в частном доме села Благовещенское

24 февраля 2018, 12:50Добавить новость
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Тела трёх детей обнаружили спасатели после ликвидации пожара в частном доме в селе Благовещенское Туринского района.

Ранним утром 24 февраля поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Кирова в селе Благовещенское. Площадь возгорания составила 60 кв. метров, пожар ликвидировали в течение часа.

В ходе разбора сгоревших конструкции спасатели обнаружили тела трёх детей – 4-летнего мальчика, 3-летней девочки и младенца, который появился на свет в январе 2018 года.

Как сообщает «Областная газета», матери и старшей дочери удалось выбраться из горящего дома. Глава семейства в момент пожара находился на работе. Согласно предварительной информации, семья состояла на учёте, как неблагополучная, из-за частого употребления алкоголем родителями.


Сотрудники прокуратуры Туринского района работают на месте пожара.

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