-13
Свердловская область
Нижний Тагил
-13
ночь: -17
утро: -21
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.76 + 0.11
EUR 69.63 - 0.18
Новости Нижнего Тагила

Водитель легковушки врезался в магазин продуктов в Екатеринбурге и сбежал (ФОТО)

24 февраля 2018, 09:00Добавить новость
авария,авто,дтп,Екатеринбург,проверка,происшествие,магазин
В Екатеринбурге легковой автомобиль сбил дорожное ограждение и врезался в дом, где располагается продуктовый магазин. Водитель, как утверждают очевидцы, сбежал с места аварии.

ДТП случилось днем 23 февраля. Легковушка снесла дорожное ограждение, проехала по тротуару и протаранила продуктовый магазин на ул. Донбасской в Екатеринбурге. У машины серьезно повреждены бампер и капот.

Очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте» утверждают, что водитель с места ДТП поспешил скрыться. По словам сотрудников магазина, никто из покупателей и случайных прохожих не пострадал. Сейчас в столице Урала выясняют подробности инцидента.


авария,авто,дтп,Екатеринбург,проверка,происшествие,магазинавария,авто,дтп,Екатеринбург,проверка,происшествие,магазин
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Два тягача и легковушка столкнулись на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)
15 января, 14:25
1 2
Фургон с пивом опрокинулся на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)
20 февраля, 20:10
1 0
Водитель ВАЗ-2112 сломал ногу в тройном ДТП под Нижним Тагилом
19 февраля, 15:50
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 268
Подписаться на новости