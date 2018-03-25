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Новости Нижнего Тагила

Двое мужчин в Екатеринбурге обвиняются в краже машин под предлогом долгов (ФОТО)

25 марта 2018, 11:05Добавить новость
Екатеринбург,вымогатели,долг,авто,автомобиль,машина,вымогательство,кража
Двое мужчин в Екатеринбурге задержаны по подозрению в краже автомобилей и вымогательстве.

Пока известно о 2-х эпизодах по этому делу. Екатеринбургский бизнесмен обратился с заявлением в полицию в 2017 году. Он утверждал, что 2-е мужчин подсели к нему в кафе и начали требовать вернуть им долг, затем они забрали у него ключи от авто.

В январе 2018 года злоумышленники под предлогом покупки машины встретились с продавцом и обманным путем скрылись на автомобиле, не оставив продавцу денег.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин — 1985 и 1994 годов рождения. Им предъявлены обвинения, полицейские ищут других потерпевших от действий преступников, сообщает znak.

Екатеринбург,вымогатели,долг,авто,автомобиль,машина,вымогательство,кражаЕкатеринбург,вымогатели,долг,авто,автомобиль,машина,вымогательство,кража
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