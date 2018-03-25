Двое мужчин в Екатеринбурге обвиняются в краже машин под предлогом долгов (ФОТО)

Двое мужчин в Екатеринбурге задержаны по подозрению в краже автомобилей и вымогательстве.

Пока известно о 2-х эпизодах по этому делу. Екатеринбургский бизнесмен обратился с заявлением в полицию в 2017 году. Он утверждал, что 2-е мужчин подсели к нему в кафе и начали требовать вернуть им долг, затем они забрали у него ключи от авто.





В январе 2018 года злоумышленники под предлогом покупки машины встретились с продавцом и обманным путем скрылись на автомобиле, не оставив продавцу денег.



Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин — 1985 и 1994 годов рождения. Им предъявлены обвинения, полицейские ищут других потерпевших от действий преступников, сообщает znak.



