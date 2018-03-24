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Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка была насмерть сбита тепловозом в Нижнем Тагиле

24 марта 2018, 13:05Добавить новость
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Тепловоз сбил 66-летнюю тагильчанку, когда та переходила железную дорогу в районе ВМЗ. Пенсионерка скончалась от полученных травм.

Трагедия случилась 21 марта в районе ВМЗ на подъездных путях к Высокогорскому ГОКу. Пожилая женщина переходила железнодорожные пути невдалеке от Казанского мужского монастыря, когда ее зацепил тепловоз.

Как пояснили в МВД, машинист не заметил на ж/д путях пешехода. Пенсионерка погибла от несовместимых с жизнью травм. В Следственном комитете по Ленинскому району началось расследование по факту произошедшего.

Следователям предстоит найти очевидцев трагедии и изучить показания машиниста, пишет ИА «Все новости».

 

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