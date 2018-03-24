-13
Свердловская область
Нижний Тагил
-13
день: -3
вечер: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Перекресток Черных - Красноармейской в Нижнем Тагиле залит водой из-за аварии (ВИДЕО)

24 марта 2018, 10:35Добавить новость
авария,авто,город,дорога,жкх,Нижний Тагил,происшествие,транспорт,гололед
Утром 24 марта на пересечении улиц Черных и Красноармейской в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария. Перекресток оказался залит водой, там уже начал появляться гололед.

Утром 24 марта дорога на перекрестке улиц Черных и Красноармейская оказалась затоплена водой из-за коммунальной аварии на «Водоканал-НТ».

Водители советуют объезжать этот участок другими путями. По их словам, проезжать очень сложно не только из-за глубокой лужи: на некоторых отрезках проезжей части уже начал появляться слой льда.

Как поясняют общественники «Тагил без ям», ситуация находится под контролем дорожной организации. Вскрыта ливневая канализация, представители «Водоканала» устраняют утечку. Как только проблема решится, вода начнут уходить, после чего дорожники займутся устранением гололеда.


авария,авто,город,дорога,жкх,Нижний Тагил,происшествие,транспорт,гололедавария,авто,город,дорога,жкх,Нижний Тагил,происшествие,транспорт,гололедавария,авто,город,дорога,жкх,Нижний Тагил,происшествие,транспорт,гололед
Фото: «Тагил без ям»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Пассажирка автомобиля получила травму после ДТП в Нижнем Тагиле
6 марта, 18:50
0 3
Тагильчане ищут свидетелей столкновения двух иномарок у «Мегамарта» на Фрунзе (ФОТО)
9 февраля, 07:00
1 0
Двухлетняя девочка пострадала в массовом ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)
22 марта, 19:20
0 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 106
Подписаться на новости