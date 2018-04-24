+6
Свердловская область
Нижний Тагил
+6
вечер: +4
ночь: +1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.77 + 0.45
EUR 75.79 + 0.14
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

93-летний фронтовик из Екатеринбурга был избит из-за квартиры

24 апреля 2018, 12:35Добавить новость
Екатеринбург,травма,ВОв,квартира,избиение,пенсионер,инвалид,ветеран,фронтовик

В Екатеринбурге инвалид второй группы, 93-летний участник ВОВ оказался на больничной койке после избиения. Синяки и сотрясение мозга пенсионер получил из-за квартиры.

Как сообщает фронтовик, побои он получил из-за квартиры. После смерти дочери мужчина отказался от своей доли наследства в квартире и частном доме в пользу родственника. Позже фронтовик подарил внучке квартиру, которая досталась ему от государства. Пенсионер в ней теперь только прописан и не имеет вообще никакой собственности.

Квартиру внучка сдавала внаем. Не так давно она решила ее продать. Однако сделать этого не может из-за того, что там прописан пенсионер. Родственники решили приехать к ветерану поговорить о дальнейшей судьбе недвижимости, но разговор перерос в избиение пенсионера. Мужчина оказался на больничной койке.

Пенсионер рассказал, что родственники за ним не ухаживают, а во время последнего разговора с кулаками сообщили ему, что увезут его в лес для расправы. Теперь ветеран боится возвращаться домой из медучреждения, пишет «Вечерний Екатеринбург».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Жительница Екатеринбурга нашла в стене своей новой квартиры тухлое яйцо (ФОТО)
21 апреля, 13:40
3 3
Женщина-инвалид из Екатеринбурга добилась получения квартиры от администрации города
23 февраля, 17:00
1 0
Помощник свердловского депутата избит в Екатеринбурге (ФОТО)
22 февраля, 09:00
10 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 212
Сейчас на сайте 3337 гостей и 32 пользователя
Подписаться на новости