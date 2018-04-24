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Новости Нижнего Тагила

Один человек погиб в пожаре в офисном здании Екатеринбурга

24 апреля 2018, 21:20Добавить новость
Екатеринбург,пожар,офисное здание,погибший в пожаре,эвакуация,пожарные,МЧС
24 апреля в пожаре в офисном здании Екатеринбурга на улице Шефской погиб один человек, еще двое пострадали от угарного газа. По данным пресс-службы МЧС, возгорание произошло в подвале административного здания. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении были задействованы 7 единиц техники и 32 человека личного состава. Огонь ликвидировали в течение получаса. Причины пожара пока не установлены.

До приезда спасателей из здания было эвакуировано 30 человек. Также в СК РФ по Свердловской области подтвердили, что в пожаре погиб мужчина - работник автосервиса. Сейчас СКР устанавливает все обстоятельства произошедшего, пишет Е1.
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