Оконная рама упала на студентку во время ремонта в колледже в Краснотурьинске

В Краснотурьинске 19 апреля на студентку колледжа упала рама либо, по сведениям других источников, фрагмент подоконника. Девушка получила травмы.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту травмирования студентки колледжа искусств в Краснотурьинске.





По предварительным данным, в здании общежития колледжа искусств в Краснотурьинске проходит ремонт. Во время ремонтных работ при неустановленных обстоятельствах на девушку упала рама либо ее фрагменты. Пострадавшая была госпитализирована.





В ходе проверки будет установлено: соблюдалась ли техника безопасности подрядной организацией, занимающейся заменой окон, а также степень вреда, который студентка получила в результате инцидента.





При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщило надзорное ведомство.