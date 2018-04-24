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Новости Нижнего Тагила

Оконная рама упала на студентку во время ремонта в колледже в Краснотурьинске

24 апреля 2018, 10:05Добавить новость
проверка,происшествие,прокуратура,травма,Краснотурьинск,окно,ремонт,падение

В Краснотурьинске 19 апреля на студентку колледжа упала рама либо, по сведениям других источников, фрагмент подоконника. Девушка получила травмы.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту травмирования студентки колледжа искусств в Краснотурьинске.

По предварительным данным, в здании общежития колледжа искусств в Краснотурьинске проходит ремонт. Во время ремонтных работ при неустановленных обстоятельствах на девушку упала рама либо ее фрагменты. Пострадавшая была госпитализирована.

В ходе проверки будет установлено: соблюдалась ли техника безопасности подрядной организацией, занимающейся заменой окон, а также степень вреда, который студентка получила в результате инцидента.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщило надзорное ведомство.

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