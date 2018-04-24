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Новости Нижнего Тагила

Первоклассник из Екатеринбурга погиб после падения на арматуру возле стадиона

24 апреля 2018, 06:05Добавить новость
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В течение недели врачи Екатеринбурга боролись за жизнь первоклассника, который пострадал при падении на кусок арматуры возле школьного стадиона. Но из-за полученной травмы головы мальчик скончался в больнице.

15 апреля первоклассник прогуливался по стадиону возле одной из школ Екатеринбурга. По предварительным данным, там мальчик упал на торчащий кусок арматуры и получил повреждение головы.

Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу, где врачи боролись за жизнь ребёнка. 23 июля, по информации СУ СК России по Свердловской области, мальчик скончался из-за полученной травмы.

На данный момент следствие выясняет обстоятельства трагедии. Принимаются меры по установлению свидетелей, выясняется на балансе какой организации находится стадион и по какой причине на нём была оставлена арматура.

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