Первоклассник из Екатеринбурга погиб после падения на арматуру возле стадиона

15 апреля первоклассник прогуливался по стадиону возле одной из школ Екатеринбурга. По предварительным данным, там мальчик упал на торчащий кусок арматуры и получил повреждение головы.



Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу, где врачи боролись за жизнь ребёнка. 23 июля, по информации СУ СК России по Свердловской области, мальчик скончался из-за полученной травмы.



На данный момент следствие выясняет обстоятельства трагедии. Принимаются меры по установлению свидетелей, выясняется на балансе какой организации находится стадион и по какой причине на нём была оставлена арматура.