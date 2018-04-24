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Новости Нижнего Тагила

Сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского на служебном авто въехали в ВАЗ пенсионерки

24 апреля 2018, 11:05Добавить новость
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В Каменске-Уральском два сержанта ГИБДД на служебной машине въехали в ВАЗ, которым управляла пенсионерка. ДТП произошло около 18 часов вечера.

Как пишет Е1, в аварии ни водители, ни пассажиры не пострадали. А вот автомобили получили механические повреждения.

Со слов очевидцев ДТП, из машины полиции вышли сотрудники в форме и стали снимать номера со служебного автомобиля. В полиции инцидент подтвердили и сообщили, что ДТП действительно произошло.

 

В результате столкновения машины получили механические повреждения. Старший сержант 1994 года рождения, управлявший патрульной машиной, его коллега, тоже сержант 1994 года и женщина 1951 года рождения, управлявшая ВАЗ-21043, серьезных травм не получили, -- рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.


Также он пояснил, что оба участника ДТП освидетельствованы, алкоголь в крови не обнаружен. Проводится проверка.

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