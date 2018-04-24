Труп рыбака из Свердловской области найден в палатке на озере Таволжаное

В Курганской области 22 апреля в палатке на озере Таволжаное нашли труп рыбака.
21 апреля 56-летний мужчина с компанией друзей приехал из Свердловской области на озеро рыбачить. Утром товарищи, приехавшие с мужчиной, обнаружили его в платке мертвым.
По предварительной версии, свердловчанин отравился угарным газом из газовой горелки. Племянник мужчины, который находился с ним в палатке, направлен в больницу, пишут «Вечерние ведомости».
11 апреля в Нижнем Тагиле неподалеку от Демидовской усадьбы спасатели обнаружили тело 69-летнего рыбака.