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Новости Нижнего Тагила

Труп рыбака из Свердловской области найден в палатке на озере Таволжаное

24 апреля 2018, 13:40Добавить новость
Курганская область,рыбак,смерть,палатка,ГАЗ,отравление,угарный газ
В Курганской области 22 апреля в палатке на озере Таволжаное нашли труп рыбака.

21 апреля 56-летний мужчина с компанией друзей приехал из Свердловской области на озеро рыбачить. Утром товарищи, приехавшие с мужчиной, обнаружили его в платке мертвым.

По предварительной версии, свердловчанин отравился угарным газом из газовой горелки. Племянник мужчины, который находился с ним в палатке, направлен в больницу, пишут «Вечерние ведомости».

11 апреля в Нижнем Тагиле неподалеку от Демидовской усадьбы спасатели обнаружили тело 69-летнего рыбака.




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