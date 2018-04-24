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Новости Нижнего Тагила

Труп маленького ребенка найден в мусоропроводе одного из тюменских домов (ФОТО)

24 апреля 2018, 19:40Добавить новость
ребенок,тюмень,младенец,мусоропровод,жестокость,жильцы,мать
Ночью 24 апреля жители одной из тюменских многоэтажек по улице Республики нашли в мусоропроводе тело младенца. 
 По словам одной из жительниц дома, на вид ребенку было примерно 5 месяцев. Женщина также отметила, что утром сотрудники полиции опрашивали местных жителей, пытаясь установить личность матери.

В пресс-службе СК РФ по Тюменской области подтвердили информацию об инциденте, уточнив, что тело младенца нашли в промежутке между 01:00 и 04:00. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает «Мегатюмень».

ребенок,тюмень,младенец,мусоропровод,жестокость,жильцы,мать
Фото: группа ВК «Тюмень»


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