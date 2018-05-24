24 загорания мусора и сухой травы произошло на территории Нижнего Тагила за два дня

В Нижнем Тагиле и пригороде 22 и 23 мая произошло 24 загорания. Все случаи связаны с неосторожным обращением с огнем.

В Нижнем Тагиле за два дня произошло 24 загорания. Так, наиболее крупные загорания произошли по адресу ул. Отечественная, 3, площадь составила 1 га, на ул. Красногвардейская близ Маяка, огонь охватил территорию в 600 кв.м. Также крупное загорание травы и мусора случилось у коллективного сада «Зай-Гора», площадь загорания составила 1000 кв. м.





Причиной всех загораний является неосторожное обращение с огнем и воспламенение мусора и травы, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.



