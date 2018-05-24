8 домов загорелось в посёлке под Серовом из-за порывистого ветра (ВИДЕО)

За последние несколько недель на Урал обрушился шквалистый ветер скоростью до 25 метров в секунду. Из-за урагана в посёлке под Серовом замкнуло проводку, что привело к пожару в 8-ми домах.

22 мая в посёлке Красный Яр под Серовом из-за порывистого ветра замкнуло провода линии электропередач, что привело к пожару в 2-х жилых и 6-ти нежилых домах.



Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, для ликвидации прибыло 32 спасателя и 8 автоцистерн, сообщает «Комсомольская Правда Урал». Пожарным удалось остановить распространение огня и ликвидировать очаг возгорания. Во время пожара никто не пострадал.



20 мая во время грозы ветер сорвал крышу на здании Нижнетагильского Драматического театра. Ремонтные работы продлятся до 11 июня.





Видео: «Комсомольская Правда Урал»