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Новости Нижнего Тагила

8 домов загорелось в посёлке под Серовом из-за порывистого ветра (ВИДЕО)

24 мая 2018, 07:05Добавить новость
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За последние несколько недель на Урал обрушился шквалистый ветер скоростью до 25 метров в секунду. Из-за урагана в посёлке под Серовом замкнуло проводку, что привело к пожару в 8-ми домах.

22 мая в посёлке Красный Яр под Серовом из-за порывистого ветра замкнуло провода линии электропередач, что привело к пожару в 2-х жилых и 6-ти нежилых домах.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, для ликвидации прибыло 32 спасателя и 8 автоцистерн, сообщает «Комсомольская Правда Урал»Пожарным удалось остановить распространение огня и ликвидировать очаг возгорания. Во время пожара никто не пострадал.


20 мая во время грозы ветер сорвал крышу на здании Нижнетагильского Драматического театра. Ремонтные работы продлятся до 11 июня.


Видео: «Комсомольская Правда Урал»
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