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Новости Нижнего Тагила

Мальчик на самокате получил перелом ноги в результате ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)

24 мая 2018, 08:00Добавить новость
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В столице Урала на перекрёстке Серова – Щорса днем 23 мая произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребёнок.

По словам очевидцев, мальчик ехал на самокате. В какой-то момент он попал под колёса Daewoo Nexia. После аварии самокат остался лежать на дороге, а мальчика забрала реанимация.

Согласно информации от ГИБДД, мальчик выжил. Его доставили в девятую детскую больницу.

В ДТП мальчик получил перелом ноги. За рулём Nexia находился 68-летний водитель. Он пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что стоял на пешеходном переходе, пропуская двоих горожан. Затем он нажал на педаль газа, как вдруг под его колесами оказался мальчик на самокате. Мужчина признался, что не заметил ребенка из-за того, что школьник выехал неожиданно, передаёт E1.ru.

 

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Фото: E1.ru


Автолюбители в онлайн-сервисе сообщали, что после ДТП на указанном перекрёстке образовался затор.

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