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Новости Нижнего Тагила

Новоуральские патрульные удостоены медалей за спасение женщины-инвалида (ВИДЕО)

24 мая 2018, 21:05Добавить новость
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14 мая в Новоуральске на четвертом этаже многоквартирного дома возник пожар. Патрулировавшие район полицейские направились к месту происшествия.

На балконе квартиры звала на помощь женщина. От нее инспекторы узнали, что в горящем помещении осталась её подруга-инвалид. Ахунов вынес спасенную женщину на воздух, а Мелких оказала ей необходимую медицинскую помощь. 

Как сообщает«РЕН ТВ», старший инспектор ГИБДД Ильшат Ахунов и инспектор отдельного взвода ДПС Оксана Мелких награждены медалями «За смелость во имя спасения».



 

Видео: «РЕН ТВ»
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