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Новости Нижнего Тагила

Ранее судимый житель Кировграда нанёс смертельный удар собутыльнику из-за ревности

24 мая 2018, 09:30Добавить новость
город,происшествие,Россия,Свердловская область,травма,уголовное дело,Кировград,собутыльник,драка,ревность
В Кировграде расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого здоровья своему собутыльнику, что привело к смерти потерпевшего.

Инцидент произошёл 19 мая 2018 года. Компания мужчин распивала алкоголь в одной из квартир по улице Мира. Помимо обвиняемого – хозяина квартиры – в жилище находился 33-летний товарищ.

В ходе посиделок у мужчин возник конфликт, поводом которого стала ревность. Гость приревновал свою возлюбленную к хозяину квартиры. Обвиняемый был возмущён претензией и с размаху ударил соперника кулаком по голове.

Пострадавший получил серьёзную травму головы, от которой скончался спустя несколько часов.

Хозяин квартиры вызвал скорую, затем на место приехали полицейские. Он установили, что ранее мужчина уже был судим. Его заключили под стражу.

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