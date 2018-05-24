Тагильчанин разыскивается за кражу копилки с деньгами на лечение детей (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле разыскивается молодой человек, который похитил копилку для сбора средств больным детям. Происшествие случилось 23 мая в магазине в центре города примерно в 14 часов.

В Нижнем Тагиле неизвестный молодой человек пришел в магазин в центре города. Он попросил продавца продать ему бутылку воды из холодильника. В тот момент, когда сотрудница торговой точки отошла к холодильнику, молодой человек, озираясь по сторонам, забрал с витрины копилку для сбора средств больным детям.





После того, как копилка оказалась у него в руках, он покинул торговый зал. Факт хищения попал на камеры видеонаблюдения магазина.



В пресс-службе УВД сообщили, что заявления от потерпевшей стороны не поступало. На основании опубликованного видео будет составлен рапорт и полиция начнет проверку. Предварительно предстоит установить, кому принадлежит коробка.





Заявления от потерпевшей стороны не было. По информации будет написан рапорт и проведена проверка. Должен быть собственник благотворительной коробки, нам предстоит установить, кому она принадлежит. До детей деньги не дошли, -- сообщили в пресс-службе УВД.

В комментариях к видео в группе «Инцидент» пользователь написала фамилию грабителя, она узнала его на видео. Но от общения с редакцией TagilCity.ru отказалась, ссылаясь на то, что своих она не сдает.





Информация о лицах, опознавших похитителя благотворительной коробки из магазина, передана в полицию Нижнего Тагила.