Восьмилетний тагильчанин погиб в Ленинградской области

23 июня 2018 года примерно в 14.00 в одном из туристических комплексов Подпорожского района Ленинградской области погиб восьмилетний ребенок из Нижнего Тагила, упав со скульптуры Бабы Яги.

По предварительным данным, мальчик залез на статую и упал вместе с ней. Первую помощь пострадавшему оказал врач с туристического теплохода, стоявшего у причала реки Свирь. Но травма была несовместима с жизнью.





Очевидцы происшествия предполагают, что ребенок ударился головой о камень.





Прибывшая на место происшествия бригада «Скорой помощи» констатировала смерть пострадавшего.





Ребенок приехал отдыхать к бабушке и дедушке, сам он родом из Нижнего Тагила. В день трагедии мальчик отправился в туристическую деревню вместе со своими дядей, тетей и бабушкой.

Следственный комитет России проводит проверку по Ленинградской области по факту происшествия, сообщает Znak.