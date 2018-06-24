+21
Свердловская область
Нижний Тагил
+21
вечер: +22
ночь: +16
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.24 - 0.55
EUR 73.72 + 0.03
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Восьмилетний тагильчанин погиб в Ленинградской области

24 июня 2018, 13:00Добавить новость
дети,здоровье,медицина,Нижний Тагил,отдых,смерть,травма,Ленинградская область

23 июня 2018 года примерно в 14.00 в одном из туристических комплексов Подпорожского района Ленинградской области погиб восьмилетний ребенок из Нижнего Тагила, упав со скульптуры Бабы Яги.

По предварительным данным, мальчик залез на статую и упал вместе с ней. Первую помощь пострадавшему оказал врач с туристического теплохода, стоявшего у причала реки Свирь. Но травма была несовместима с жизнью.

Очевидцы происшествия предполагают, что ребенок ударился головой о камень.

Прибывшая на место происшествия бригада «Скорой помощи» констатировала смерть пострадавшего.

Ребенок приехал отдыхать к бабушке и дедушке, сам он родом из Нижнего Тагила. В день трагедии мальчик отправился в туристическую деревню вместе со своими дядей, тетей и бабушкой.

 

Следственный комитет России проводит проверку по Ленинградской области по факту происшествия, сообщает Znak.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Тагильчане могут пройти бесплатный тест на ВИЧ с 26 по 29 июня
вчера, 10:20
1 0
Врач детской поликлиники №3 в Нижнем Тагиле признана народным педиатром (ВИДЕО)
21 июня, 15:00
21 0
Петарда застряла в глазу у 10-летнего школьника из Екатеринбурга (ФОТО)
20 июня, 12:40
0 6

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 311
Сейчас на сайте 1724 гостя и 10 пользователей
Подписаться на новости