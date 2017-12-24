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Новости Нижнего Тагила

13 машин столкнулись в массовой аварии в Екатеринбурге (ФОТО)

24 декабря 2017, 10:00Добавить новость
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22 декабря на выезде из уральской столицы образовалась большая пробка из-за массового столкновения автомобилей.

В пятницу, 22 декабря 2017 года, на 3-м километре Кольцовского тракта в Екатеринбурге произошло поочередное столкновение 13 автомобилей. Больше десятка машин выстроились друг за другом в так называемый «паровозик».

Как пишет E1.ru, некоторые автомобили сильно пострадали, у других - менее значительные повреждения. В массовое ДТП также попала машина реанимационной бригады. По словам очевидцев, аварию могла спровоцировать обледеневшая дорога.

Данных о пострадавших не поступало. Прибывшие сотрудники свердловской ГИБДД провели необходимые действия по регулированию дорожного движения и оформлению документов по массовому ДТП. 

Ранее в Екатеринбурге произошло столкновение с участием 7 машин.

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Фото: E1.ru

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