13 машин столкнулись в массовой аварии в Екатеринбурге (ФОТО)

22 декабря на выезде из уральской столицы образовалась большая пробка из-за массового столкновения автомобилей.

В пятницу, 22 декабря 2017 года, на 3-м километре Кольцовского тракта в Екатеринбурге произошло поочередное столкновение 13 автомобилей. Больше десятка машин выстроились друг за другом в так называемый «паровозик».



Как пишет E1.ru, некоторые автомобили сильно пострадали, у других - менее значительные повреждения. В массовое ДТП также попала машина реанимационной бригады. По словам очевидцев, аварию могла спровоцировать обледеневшая дорога.



Данных о пострадавших не поступало. Прибывшие сотрудники свердловской ГИБДД провели необходимые действия по регулированию дорожного движения и оформлению документов по массовому ДТП.



Ранее в Екатеринбурге произошло столкновение с участием 7 машин.





Фото: E1.ru