«Мицубиси» сбил тагильчанку на пешеходном переходе на улице Победы (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода произошло в Нижнем Тагиле в субботу, 23 декабря 2017 года. Автомобиль «Мицубиси Каризма» под управлением мужчины 1983 года рождения, имеющего 9-летний стаж вождения, двигался по улице Пархоменко от улицы Жуковского. В 16.40 водитель начал совершать поворот налево на улицу Победы и на пешеходном переходе сбил женщину 1966 года рождения, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Тагильчанка получила перелом руки, ушиб колена и ссадины.



ГИБДД Нижнего Тагила выясняет обстоятельства ДТП, в котором виновником может быть водитель «Мицубиси». Предполагается, что он не пропустил пешехода на регулируемом пешеходном переходе.



Между тем, отдел пропаганды ГИБДД напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости адекватно оценивать погодные условия и быть внимательнее при пересечении перекрестков и пешеходных переходов.





Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила