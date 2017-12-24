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Новости Нижнего Тагила

«Мицубиси» сбил тагильчанку на пешеходном переходе на улице Победы (ФОТО)

24 декабря 2017, 09:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле автомобилист совершил наезд на женщину на пешеходном переходе.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода произошло в Нижнем Тагиле в субботу, 23 декабря 2017 года. Автомобиль «Мицубиси Каризма» под управлением мужчины 1983 года рождения, имеющего 9-летний стаж вождения, двигался по улице Пархоменко от улицы Жуковского. В 16.40 водитель начал совершать поворот налево на улицу Победы и на пешеходном переходе сбил женщину 1966 года рождения, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Тагильчанка получила перелом руки, ушиб колена и ссадины.

ГИБДД Нижнего Тагила выясняет обстоятельства ДТП, в котором виновником может быть водитель «Мицубиси». Предполагается, что он не пропустил пешехода на регулируемом пешеходном переходе.

Между тем, отдел пропаганды ГИБДД напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости адекватно оценивать погодные условия и быть внимательнее при пересечении перекрестков и пешеходных переходов.

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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

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