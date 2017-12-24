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Новости Нижнего Тагила

Начальник полиции Полевского предстанет перед судом за подмену служебного УАЗа

24 декабря 2017, 13:30Добавить новость
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Начальник полиции Игорь Рзаев предстанет перед судом города Полевского за хищение служебной машины и подмену ее на более дешевую.

Следствие полагает, что Рзаев со своим подельником похитили автомобиль УАЗ 2007 года, находящийся в собственности МВД, и подменили его на более старую машину марки УАЗ 2000 года, изменив госномер.

По данным следствия, Рзаев путем обмана поручил сотрудникам перевезти служебный УАЗ на территорию частной организации его сообщника. Впоследствии индификационный номер автомобиля был изменен, а на место нового УАЗа был перевезен старый с худшим состоянием. Автомобиль Рзаев использовал в личных целях.

Ущерб от данного преступления составляет 230 тысяч рублей.

Участники свою вину не признают, однако, следствие утверждает, что собрано достаточно доказательств: опрошены 40 свидетелей, проведены автотехнические экспертизы, проанализирована соответствующая автомобильная документация.

Суд наложил арест на трактор сообщника, равный по стоимости ущербу от преступления. Также на период следствия начальник ОМВД РФ Полевского был отстранен от своих должностных обязанностей, сообщает «Новый день». 

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