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Новости Нижнего Тагила

Обгоревший труп женщины обнаружен в Екатеринбурге

24 декабря 2017, 12:30Добавить новость
Екатеринбург,проверка,Свердловская область,труп,ожоги,судмедэкспертиза,следствие

В микрорайоне Краснолесье города Екатеринбург правоохранительные органы обнаружили обгоревшее тело женщины.

Следствие выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства уже предполагают, что в данной ситуации отсутствует криминал, причиной смерти могли стать многочисленные ожоги на теле женщины. 


Более точные подробности появятся после судмедэкспертизы.

Пользователи соцсетей предполагают, что, возможно, женщина отважилась на такой шаг из-за неразделенной любви или долгов, сообщает Znak.

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