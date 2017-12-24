Обгоревший труп женщины обнаружен в Екатеринбурге

В микрорайоне Краснолесье города Екатеринбург правоохранительные органы обнаружили обгоревшее тело женщины.

Следствие выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства уже предполагают, что в данной ситуации отсутствует криминал, причиной смерти могли стать многочисленные ожоги на теле женщины.



Более точные подробности появятся после судмедэкспертизы.



Пользователи соцсетей предполагают, что, возможно, женщина отважилась на такой шаг из-за неразделенной любви или долгов, сообщает Znak.