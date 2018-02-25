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Новости Нижнего Тагила

Сотрудники ДПС в Североуральске нашли угнанный автомобиль по «горячим следам»

25 февраля 2018, 13:40Добавить новость
авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,нарушение,полиция,транспорт,уголовное дело,Североуральск,ДПС

Владелец автомобиля еще не успел подать заявление об угоне транспортного средства, как «угонщиков» уже задержали.

Ночью 20 февраля патрулировавшими гаражный массив сотрудниками Госавтоинспекции был замечен автомобиль «ВАЗ-21053», совершавший опасные маневры на проезжей части.

После остановки автомобиля в салоне обнаружили троих молодых людей 1997 года рождения, они не имели водительских прав и документов на машину и находились в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанные были доставлены в отделение полиции. В ходе проверки выяснилось, что все они ранее судимы за кражи и угон легкового транспорта. В ночь с 19 на 20 февраля молодые люди отмечали день рождения своего друга, a после того, как приняли изрядное количество спиртного — решили прокатиться по ночному Североуральску, выбрав для этого припаркованный во дворе дома автомобиль.

Заявление o пропаже машины поступило в тот момент, когда задержанные находились в полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело, a автомобиль уже возвращен владельцу, пишет ГУ МВД Росси по Свердловской области.

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