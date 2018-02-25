-18
Свердловская область
Нижний Тагил
-18
ночь: -22
утро: -25
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.76 + 0.11
EUR 69.63 - 0.18
Новости Нижнего Тагила

В Екатеринбурге водитель устроил аварию на глазах у сотрудников ГИБДД (ФОТО)

25 февраля 2018, 12:35Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,Екатеринбург,нарушение,яндекс.такси

Две иномарки столкнулись в Екатеринбурге сегодняшней ночью. Очевидцами аварии стали сотрудники ГИБДД.

ДТП произошло с участием автомобиля «Chevrolet» и одного из перевозчиков «Яндекс.Такси». На перекрестке Шевченко и Мамина-Сибиряка мимо стоящей на красном сигнале светофора машины ГИБДД выехал автомобиль «Chevrolet». В это время на зеленый свет дорогу пересекал водитель такси.

В результате столкновения машину таксиста развернуло на 180 градусов, сработали подушки безопасности. Из-за разбитой передней части автомобиль с места аварии забрали эвакуатором. У «Chevrolet» разбиты стекло, дверь и порог.

Как пишет «Вечерний Екатеринбург», информации o пострадавших нет.

авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,Екатеринбург,нарушение,яндекс.такси
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

7-летний екатеринбуржец впал в кому после наезда на него иномарки (ВИДЕО)
21 января, 09:00
1 14
Фургон с пивом опрокинулся на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)
20 февраля, 20:10
1 0
Иномарка на изношенных шинах попала в аварию на Серовском тракте (ФОТО)
15 февраля, 08:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 1530
Подписаться на новости