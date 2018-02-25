В Екатеринбурге водитель устроил аварию на глазах у сотрудников ГИБДД (ФОТО)

Две иномарки столкнулись в Екатеринбурге сегодняшней ночью. Очевидцами аварии стали сотрудники ГИБДД.

ДТП произошло с участием автомобиля «Chevrolet» и одного из перевозчиков «Яндекс.Такси». На перекрестке Шевченко и Мамина-Сибиряка мимо стоящей на красном сигнале светофора машины ГИБДД выехал автомобиль «Chevrolet». В это время на зеленый свет дорогу пересекал водитель такси.





В результате столкновения машину таксиста развернуло на 180 градусов, сработали подушки безопасности. Из-за разбитой передней части автомобиль с места аварии забрали эвакуатором. У «Chevrolet» разбиты стекло, дверь и порог.





Как пишет «Вечерний Екатеринбург», информации o пострадавших нет.



