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Новости Нижнего Тагила

Водитель из Екатеринбурга устроил массовую аварию из-за сердечного приступа (ФОТО)

25 февраля 2018, 09:05Добавить новость
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Около десятка автомобилей пострадало на парковке в Екатеринбурге после того, как в них въехала иномарка, водитель которой почувствовал себя плохо.

24 февраля на перекрестке улиц Комсомольская-Чаадаева в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием, по меньше мере, десятка автомобилей.

Виновником аварии стал 48-летний водитель иномарки «Toyota RAV 4», который за рулём почувствовал себя плохо. По предварительной версии, причиной недомогания стал сердечный приступ.

Как сообщает E1.ru, водитель госпитализирован. Других пострадавших в ДТП нет.


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Фото: E1.ru
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