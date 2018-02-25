Водитель из Екатеринбурга устроил массовую аварию из-за сердечного приступа (ФОТО)

24 февраля на перекрестке улиц Комсомольская-Чаадаева в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием, по меньше мере, десятка автомобилей.



Виновником аварии стал 48-летний водитель иномарки «Toyota RAV 4», который за рулём почувствовал себя плохо. По предварительной версии, причиной недомогания стал сердечный приступ.



Как сообщает E1.ru, водитель госпитализирован. Других пострадавших в ДТП нет.

Фото: E1.ru