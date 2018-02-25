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Новости Нижнего Тагила

Житель Омска убил своего 3-месячного сына: мужчине мешал плач ребенка

25 февраля 2018, 15:10Добавить новость
алкоголь,дети,насилие,ребенок,смерть,уголовное дело,Омск

Мужчина, взяв ребенка за ноги, подставил его под струю горячей воды, после чего два раза ударил об ванну. Преступление произошло в конце прошлого года.

38-летний житель Омска, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, поместил 3-месячного сына под струю горячей воды. После этого отец с силой дважды ударил ребенка головой об ванну, в результате нанесенной травмы мальчик умер.

После совершения преступления мужчина позвонил своей жене, сказав, что мальчик перестал дышать.

Во время расследования обстоятельств гибели мальчика его отец утверждал, что случайно уронил мальчика, однако это было опровергнуто в ходе экспертизы.

 

За совершенное преступление мужчина будет 17 лет отбывать наказание в колонии строгого режима, пишет NG72.ru.

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