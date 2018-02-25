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Новости Нижнего Тагила

Женщины вытащили у тагильчанки кошелек на эскалаторе в торговом центре (ВИДЕО)

25 февраля 2018, 10:05Добавить новость
город,деньги,кража,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,александровский пассаж,торговый центр,кошелек
В ТЦ «Александровский Пассаж» неизвестные женщины-грабители вытащили у тагильчанки кошелёк из рюкзака. Жертва разыскивает преступниц.

В социальных сообществах Нижнего Тагила появился пост с призывом помочь найти грабительниц. Как сообщает автор поста по имени Дарья, кража произошла 22 февраля в ТЦ «Александровский Пассаж».

Чтобы проникнуть в рюкзак жертвы, злоумышленницы предприняли 2 попытки. Первый раз во время спуска на эскалаторе, второй – во время выхода из торгового центра.

Засунув руку в карман, была ужасно шокирована тем, что кошелька не было. Сразу побежала за ними, но, к сожалению, не успела запомнить машину, -- написала Дарья в своём посте.


Автор прикрепила к сообщению видеозапись с камер наблюдения, на которых видны лица женщин, подозреваемых в краже. В комментариях уже откликнулись люди, которые ранее пострадали от действий злоумышленниц.

У меня они же 21 февраля вытащили из рюкзака кошелёк, в «Экономе» на улице Садовой у вокзала! Я стояла у стойки с носками, прямо у входа, они меня окружили втроём. Я даже не поняла, как они это сделали! Обнаружила минут через пять, когда подошла к кассе платить. После чего сказала девушке на кассе, что меня обокрали, -- написала комментатор по имени Софья.


Как стало известно TagilCity.ru, Дарья написала заявление в полицию.


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