Женщины вытащили у тагильчанки кошелек на эскалаторе в торговом центре (ВИДЕО)

В социальных сообществах Нижнего Тагила появился пост с призывом помочь найти грабительниц. Как сообщает автор поста по имени Дарья, кража произошла 22 февраля в ТЦ «Александровский Пассаж».



Чтобы проникнуть в рюкзак жертвы, злоумышленницы предприняли 2 попытки. Первый раз во время спуска на эскалаторе, второй – во время выхода из торгового центра.





Засунув руку в карман, была ужасно шокирована тем, что кошелька не было. Сразу побежала за ними, но, к сожалению, не успела запомнить машину, -- написала Дарья в своём посте.



Автор прикрепила к сообщению видеозапись с камер наблюдения, на которых видны лица женщин, подозреваемых в краже. В комментариях уже откликнулись люди, которые ранее пострадали от действий злоумышленниц.





У меня они же 21 февраля вытащили из рюкзака кошелёк, в «Экономе» на улице Садовой у вокзала! Я стояла у стойки с носками, прямо у входа, они меня окружили втроём. Я даже не поняла, как они это сделали! Обнаружила минут через пять, когда подошла к кассе платить. После чего сказала девушке на кассе, что меня обокрали, -- написала комментатор по имени Софья.



Как стало известно TagilCity.ru, Дарья написала заявление в полицию.



