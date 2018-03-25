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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль «Skoda Octavia» загорелся ночью на Вагонке в Нижнем Тагиле

25 марта 2018, 12:35Добавить новость
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Автомобиль «Skoda Octavia» пострадал в результате возгорания в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Пожар потушили местные жители до прибытия команды спасателей.

В ночь на 25 марта на проспекте Дзержинского произошло возгорание автомобиля «Skoda Octavia».

Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Огонь повредил лакокрасочное покрытие капота и не причинил серьёзных повреждений.


Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», пожар был потушен местными жителями до того, как к месту происшествия приехали спасатели.

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