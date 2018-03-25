Ребёнок и четверо взрослых погибли в крупном пожаре в ТЦ Кемерово (ВИДЕО)

Возгорание произошло на верхнем этаже торгового центра, где располагались кинозалы, игровые площадки для детей, а также контактный зоопарк. Питомцы зоопарка, по словам сотрудников торгового центра, погибли.



Огонь распространился на площади полутора тысяч квадратных метров, на 500 из которых обрушилась кровля. К тушению пожара было привлечено свыше 230 пожарных и 50 единиц техники. Ликвидация огня происходила вплоть до позднего вечера 25 марта.



Следствие сообщает о пятерых погибших в пожаре: известно о смерти одного ребенка, одного мужчины и трёх женщин. Предварительно сообщается, что тела погибших обнаружены в детской игровой комнате.



Помощь медиков понадобилась 32 гражданам, 30 из которых были госпитализированы с различными травмами.

Фото: РИА Новости / Максим Киселев / Reuters



СК возбудил уголовное дело по ряду статей.

Видео: Ruptly МЧС РФ