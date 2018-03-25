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Новости Нижнего Тагила

Ребёнок и четверо взрослых погибли в крупном пожаре в ТЦ Кемерово (ВИДЕО)

25 марта 2018, 23:30Добавить новость
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Воскресным днём в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл крупный пожар, в котором погибли люди. Согласно данным российских СМИ, огонь унёс жизни пяти человек.

Возгорание произошло на верхнем этаже торгового центра, где располагались кинозалы, игровые площадки для детей, а также контактный зоопарк. Питомцы зоопарка, по словам сотрудников торгового центра, погибли.

Огонь распространился на площади полутора тысяч квадратных метров, на 500 из которых обрушилась кровля. К тушению пожара было привлечено свыше 230 пожарных и 50 единиц техники. Ликвидация огня происходила вплоть до позднего вечера 25 марта.

Следствие сообщает о пятерых погибших в пожаре: известно о смерти одного ребенка, одного мужчины и трёх женщин. Предварительно сообщается, что тела погибших обнаружены в детской игровой комнате.

Помощь медиков понадобилась 32 гражданам, 30 из которых были госпитализированы с различными травмами.

 

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Фото: РИА Новости / Максим Киселев / Reuters


СК возбудил уголовное дело по ряду статей.

 

 
Видео: Ruptly МЧС РФ
 
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