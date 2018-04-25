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Новости Нижнего Тагила

10-летний ребенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

25 апреля 2018, 22:20Добавить новость
Екатеринбург,ребенок выпал из окна,многоэтажка,смерть ребенка,высота,СКР,судмедэкспертиза
25 апреля из окна дома по улице Опалихинской в Екатеринбурге выпал 10-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Сотрудники следственного отдела по Верх-Исетскому району разбираются в деталях случившегося.

Как сообщили в пресс-службе свердловского СКР, происшествие не носит криминальный характер. Для точного определения причины смерти тело ребенка отправили на судмедэкспертизу.

Как пишет Е1, мальчик выпал из окна 14-го этажа. По словам соседей, ребенок проживал в благополучной семье.


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