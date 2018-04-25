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Новости Нижнего Тагила

Четыре человека пострадали в ДТП на Тюменском тракте (ФОТО)

25 апреля 2018, 18:20Добавить новость
авария,дорога,дтп,пострадавшие
25 апреля на трассе Тугулым - Екатеринбург перевернулся автомобиль Toyota. В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Toyota съехала с дороги и перевернулась. Пострадали 4 человека, в том числе ребёнок 2016 года рождения.

Взрослые, по заключению медэкспертов, получили сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки. Ребёнок находился в детском автомобильном кресле и получил ссадины лица. Со слов водителя, он, возможно, уснул за рулём, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

В связи с большим количеством осадков в виде снега в Свердловской области за последнюю ночь произошло несколько серьёзных аварий: автобус с 30 пассажирами перевернулся под ЕкатеринбургомДТП с пассажирским автобусом произошло во время снегопада под Екатеринбургом.

авария,дорога,дтп,пострадавшие
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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