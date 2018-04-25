+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
ночь: +1
утро: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.75 + 0.09
EUR 75.33 + 0.12
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Новый обман: мошенники предлагают тагильчанам денежные начисления по номеру СНИЛС

25 апреля 2018, 20:20Добавить новость
Нижний Тагил,мошенничество,СНИЛС,пенсионный фонд,пострадавшие,сообщения
Новый вид мошенничества с использованием номера СНИЛС добрался до Нижнего Тагила. Мошенники в различных мессенджерах предлагают тагильчанам выплату страховых начислений взамен на небольшую сумму денег «для доступа к базам компенсаций». Сообщения приходят от имени Пенсионного фонда или Миграционной службы с текстом: «По вашему СНИЛС найдены страховые начисления в размере 32 638 руб. Подробности на сайте…». Суммы начислений разные, как и названия сайтов.
Нижний Тагил,мошенничество,СНИЛС,пенсионный фонд,пострадавшие,сообщения


При переходе на указанный сайт с «официальной информацией» о законных возможностях возврата денег появляется форма, где человека просят ввести свои персональные данные. Потом оператор предлагает внести некоторую денежную сумму для того, чтобы якобы получить доступ к базам компенсаций.

В большинстве случаев запрошенная сумма составляет 200-300 рублей. Однако пострадавшие рассказывают в соцсетях, что этим дело не ограничивается, и мошенники просят заплатить за «проверку личных данных», за «создание шифрованного ключа безопасности», «налоговый вычет» и так далее. Некоторые люди признаются, что отдали мошенникам до пяти тысяч рублей, не получив ничего взамен, пишет АН «Между строк».


© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Находящийся в федеральном розыске «мастер по ремонту» задержан в Нижнем Тагиле
20 апреля, 19:40
1 0
Два тагильских мошенника получили 15 лет тюрьмы за лишение троих сирот жилья
11 апреля, 08:00
3 0
9 тысяч тагильчан получат прибавку к пенсии с 1 апреля 2018 года
26 марта, 22:00
4 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 8
Сейчас на сайте 3066 гостей и 22 пользователя
Подписаться на новости