Певица из Екатеринбурга травмировалась на шоу «Песни» на телеканале ТНТ (ВИДЕО)

Певица из Екатеринбурга Евгения Майер получила травму в закулисье шоу «Песни» на ТНТ. Девушка ударилась головой о камеру.
На кадрах видно, что девушка разминается, прыгает, а в это время в её сторону спиной двигался оператор с камерой в руках. Евгения стукнулась головой, после чего очевидцы поспешили уложить её на пол. На место вызвали медиков.
Доктора предложили съездить в больницу, поскольку у певицы было подозрение на сотрясение головного мозга, передаёт Ura.ru. Девушка не отказалась от помощи и была госпитализирована.
Евгения Майер выступает в команде Максима Фадеева. Участники шоу борются за контракт и приз в 5 миллионов рублей.
Видео: Ura.ru