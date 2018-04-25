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Новости Нижнего Тагила

Певица из Екатеринбурга травмировалась на шоу «Песни» на телеканале ТНТ (ВИДЕО)

25 апреля 2018, 09:00Добавить новость
город,Свердловская область,травма,шоу,ТНТ,певица,скорая помощь
Певица из Екатеринбурга Евгения Майер получила травму в закулисье шоу «Песни» на ТНТ. Девушка ударилась головой о камеру.

На кадрах видно, что девушка разминается, прыгает, а в это время в её сторону спиной двигался оператор с камерой в руках. Евгения стукнулась головой, после чего очевидцы поспешили уложить её на пол. На место вызвали медиков.

Доктора предложили съездить в больницу, поскольку у певицы было подозрение на сотрясение головного мозга, передаёт Ura.ru. Девушка не отказалась от помощи и была госпитализирована.

Евгения Майер выступает в команде Максима Фадеева. Участники шоу борются за контракт и приз в 5 миллионов рублей.

 

Видео: Ura.ru
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