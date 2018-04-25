Певица из Екатеринбурга травмировалась на шоу «Песни» на телеканале ТНТ (ВИДЕО)

На кадрах видно, что девушка разминается, прыгает, а в это время в её сторону спиной двигался оператор с камерой в руках. Евгения стукнулась головой, после чего очевидцы поспешили уложить её на пол. На место вызвали медиков.



Доктора предложили съездить в больницу, поскольку у певицы было подозрение на сотрясение головного мозга, передаёт Ura.ru. Девушка не отказалась от помощи и была госпитализирована.



Евгения Майер выступает в команде Максима Фадеева. Участники шоу борются за контракт и приз в 5 миллионов рублей.