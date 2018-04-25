+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
ночь: +1
утро: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.75 + 0.09
EUR 75.33 + 0.12
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Полиция Нижнего Тагила разыскивает подозреваемого в двух кражах (ФОТО)

25 апреля 2018, 19:40Добавить новость
Нижний Тагил,подозреваемый,кража,розыск,полиция,кража имущества
Полиция Нижнего Тагила разыскивает Арасланова Эдуарда Анатольевича 1981 года рождения, уроженеца республики Башкортостан. Мужчина подозревается в совершении двух краж. В январе 2018 года у пожилого мужчины с улицы Заводская был похищен автомобиль. Спустя несколько дней оперативники обнаружили машину по улице Сланцевой в районе поселка Рудник. По подозрению в краже автомобиля полицейские задержали ранее судимого Эдуарда Арасланова, который признался в совершении данного преступления. После этого подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Однако мужчина скрылся от органов следствия.

Также 9 апреля в отдел полиции № 17 обратилась тагильчанка, которая заявила о краже имущества на 60 тысяч рублей из ее квартиры по улице Калинина. Как выяснило следствие, к этому преступлению тоже причастен Арасланов, с которым потерпевшая познакомилась в социальных сетях.

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Эдуарда Арасланова обратиться в органы внутренних дел Нижнего Тагила или позвонить в дежурную часть МУ МВД России по телефону 02.

Нижний Тагил,подозреваемый,кража,розыск,полиция,кража имуществаНижний Тагил,подозреваемый,кража,розыск,полиция,кража имущества
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»




© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Воровки из Александровского пассажа были замечены в магазине на ГГМ в Нижнем Тагиле
27 февраля, 17:45
2 3
Гость связал и закрыл в квартире пьяного жителя Нижнего Тагила после застолья
29 марта, 11:25
0 0
Бомж, подростки и 14-летние цыгане из Кушвы грабили тагильчан на улицах (ФОТО)
22 марта, 20:05
6 5

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 63
Подписаться на новости