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Новости Нижнего Тагила

Лысый мужчина трогает девочек в подъездах в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

25 мая 2018, 07:50Добавить новость
город,дети,Нижний Тагил,полиция,происшествие,нападение,педофил,розыск,мужчина,безопасность

В Нижнем Тагиле 22 мая 2018 года в соцсетях начала распространяться запись о том, что некий лысый мужчина зашел за школьницей в подъезд и приставал к ней.

В соцсетях появилась запись тагильчанки, где женщина рассказывает о том, что 19 мая 2018 года на ее 12 летнюю дочь в подъезде пытался напасть мужчина. Женщина написала, что инцидент произошел в 19.00, когда девочка возвращалась из магазина. Следом за ней шел лысый мужчина, он вошел в подъезд следом за ребенком.

В подъезде мужчина потянул девочку за куртку, она оттолкнула его и побежала вверх по лестнице. Мужчина тут же быстро покинул подъезд.

У мамы ребенка на балконе установлена видеокамера, направленная на вход в подъезд. На записи действительно видно, что мужчина заходит в подъезд вслед за ребенком, а через какое-то время его быстро покидает.

Мужчина одет в голубые джинсы, синюю футболку, черную кожаную куртку. Он лысый, -- описывает приметы предполагаемого злоумышленника тагильчанка.


Также в посте сообщается, что женщина уже написала заявление в полицию.

Видео: «ВКонтакте»

 

По Нижнему Тагилу ходит душевнобольной, который в подъезде нападает на девочек, пытается их напугать, потрогать, получает от этого удовольствие. Самое страшное, что он безнаказан, -- написала мама девочки.


Получить оперативные комментарии в полиции не удалось. TagilCity.ru будет следить за развитием событий.

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