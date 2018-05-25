Мотоциклист сломал ногу в результате ДТП в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)

В отделении пропаганды ГИБДД рассказали, что 36-летняя автоледи за рулём Renault Duster выполняла перестроение в левую полосу. Она задела мотоцикл Kawasaki, следовавший в попутном направлении.



В результате встречи с иномаркой 25-летний мотоциклист получил перелом бедра. С травмой его госпитализировали в Центральную городскую больницу №3. Автоледи в ДТП не пострадала. Её автомобиль получил незначительные повреждения кузова, сообщает ИА «Все новости».



Судя по видеозаписи с места аварии, женщина ехала в крайнем левом ряду. В какой-то момент автоледи начала совершать поворот налево, и, не показав сигнала поворота, стала совершать манёвр. Мотоциклист, следовавший на высокой скорости, не успел среагировать, влетел в иномарку и перелетел через руль.

Видео: ТАУ