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Новости Нижнего Тагила

Мотоциклист сломал ногу в результате ДТП в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)

25 мая 2018, 08:30Добавить новость
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В ночь на 24 мая в центре Нижнего Тагила произошло ДТП с участием автоледи и мотоциклиста. Авария произошла на проспекте Ленина у «Соверменника» в полночь.

В отделении пропаганды ГИБДД рассказали, что 36-летняя автоледи за рулём Renault Duster выполняла перестроение в левую полосу. Она задела мотоцикл Kawasaki, следовавший в попутном направлении.

В результате встречи с иномаркой 25-летний мотоциклист получил перелом бедра. С травмой его госпитализировали в Центральную городскую больницу №3. Автоледи в ДТП не пострадала. Её автомобиль получил незначительные повреждения кузова, сообщает ИА «Все новости».

Судя по видеозаписи с места аварии, женщина ехала в крайнем левом ряду. В какой-то момент автоледи начала совершать поворот налево, и, не показав сигнала поворота, стала совершать манёвр. Мотоциклист, следовавший на высокой скорости, не успел среагировать, влетел в иномарку и перелетел через руль.

 

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Видео: ТАУ

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