Лысый мужчина разыскивается после инцидента с девочкой в Нижнем Тагиле

Сотрудники уголовного розыска Нижнего Тагила ищут мужчину, который шел за девочкой и после в подъезде взял ее за куртку. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Случай произошел 19 мая, когда девочка возвращалась из магазина.

Семья из Нижнего Тагила обратилась после происшествия в полицию, после того как за ребенком следовал незнакомый мужчина. Он зашел за девочкой в подъезд и дернул ее за куртку. Девочка убежала, а мужчина спешно покинул подъезд.

В пресс-службе УВД сообщили, что по заявлению проводит проверку отдел уголовного розыска.

Проверку проводит уголовный розыск по обращению родителей, -- сообщили в УВД.

В комментарии под новостью об инциденте тагильчане писали, что этот случай не единичный, мужчину уже замечали в центре города.

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