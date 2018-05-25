+7
Свердловская область
Нижний Тагил
+7
вечер: +10
ночь: +5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.67 + 0.26
EUR 72.12 + 0.11
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Лысый мужчина разыскивается после инцидента с девочкой в Нижнем Тагиле

25 мая 2018, 14:45Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,уголовный розыск,неизвестный,лысый мужчина,проверка,преследование,подъезд

Сотрудники уголовного розыска Нижнего Тагила ищут мужчину, который шел за девочкой и после в подъезде взял ее за куртку. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.  

Случай произошел 19 мая, когда девочка возвращалась из магазина. 

 

Семья из Нижнего Тагила обратилась после происшествия в полицию, после того как за ребенком следовал незнакомый мужчина. Он зашел за девочкой в подъезд и дернул ее за куртку. Девочка убежала, а мужчина спешно покинул подъезд. 

 

В пресс-службе УВД сообщили, что по заявлению проводит проверку отдел уголовного розыска.

 

Проверку проводит уголовный розыск по обращению родителей, -- сообщили в УВД.

 

В комментарии под новостью об инциденте тагильчане писали, что этот случай не единичный, мужчину уже замечали в центре города.

 

Нижний Тагил,полиция,уголовный розыск,неизвестный,лысый мужчина,проверка,преследование,подъездНижний Тагил,полиция,уголовный розыск,неизвестный,лысый мужчина,проверка,преследование,подъездНижний Тагил,полиция,уголовный розыск,неизвестный,лысый мужчина,проверка,преследование,подъезд

 

Редакция следит за развитием событий.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Насилия не было: причины смерти женщины на Тагилстрое расследует СК
23 мая, 16:50
1 3
Набережная в Нижнем Тагиле была оцеплена 21 мая из-за бесхозного предмета (ФОТО)
22 мая, 17:00
5 0
Выпускник тагильского вуза Геннадий Горшенёв пропал в Невьянске (ФОТО)
сегодня, 13:20
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 370
Подписаться на новости