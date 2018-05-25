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Новости Нижнего Тагила

Девочка получила открытый перелом ноги в результате ДТП в Екатеринбурге

25 мая 2018, 15:35Добавить новость
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ДТП, в результате которого пострадал 8-летний ребенок, произошло 24 мая в Екатеринбурге на ул. Комсомольской около дома под номером 63. На пешеходном переходе водитель автомобиля Audi сбил девочку.

В результате происшествия пострадавшая получила открытый перелом правой голени и правой стопы, передаёт «Накануне.ru». Девочка госпитализирована.  

Мужчина 1962 г.р., находившийся за рулем автомобиля Audi, объяснил, что виной всему другой автомобиль, который загородил ему обзор улицы. Автомобиль виновника аварии двигался по направлению к ул. Малышева со стороны Чаадаева. В это время другое транспортное средство с зажжённым сигналом левого поворота стояло около нерегулируемого пешеходного перехода. Это и послужило причиной ДТП.


ГИБДД Екатеринбурга проводит расследование деталей ДТП.

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