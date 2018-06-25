Болельщики устроили драку в фан-зоне Екатеринбурга (ФОТО)

24 июня в день проведения матча между командами Японии и Сенегала в фан-зоне ЧМ-2018 в Екатеринбурге произошла драка между болельщиками. По словам очевидцев, сотрудники полиции на дерущихся болельщиков среагировали быстро. Они успокоили дебоширов и увели их с площадки.
Источники, которые знакомы с ситуацией вокруг драки в фан-зоне Екатеринбурга, заявляют, что зачинщиком является неработающий уроженец города Среднекалымска. Он нецензурно выражался и не реагировал на требования полицейских.
Мужчина был доставлен в местный отдел полиции. Он привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщает URA.RU.
Фото: URA.RU