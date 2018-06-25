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Автомобильный Нижний Тагил

Экскаватор упал в котлован с трубами в Екатеринбурге (ФОТО)

25 июня 2018, 11:15Добавить новость
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24 июня около 21:00 в Екатеринбурге на одной из строительных площадок экскаватор упал в котлован с трубами.

Происшествие случилось в районе Вторчермет по адресу улица Умельцев, дом 2.

По слова свидетеля инцидента, край котлована, по которому ехала техника, осыпалась и экскаватор упал.

В результате падения трубы были повреждены. У строительного автомобиля был пробит двигатель. Водителю удалось выйти из кабины самому, экскаватор доставали при помощи тросов.

Ущерб от происшествия оценивается в пять миллионов рублей, сообщает «Вечерний Екатеринбург»

 

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Фото: E1

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