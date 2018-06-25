Экскаватор упал в котлован с трубами в Екатеринбурге (ФОТО)

24 июня около 21:00 в Екатеринбурге на одной из строительных площадок экскаватор упал в котлован с трубами.

Происшествие случилось в районе Вторчермет по адресу улица Умельцев, дом 2.





По слова свидетеля инцидента, край котлована, по которому ехала техника, осыпалась и экскаватор упал.





В результате падения трубы были повреждены. У строительного автомобиля был пробит двигатель. Водителю удалось выйти из кабины самому, экскаватор доставали при помощи тросов.





Ущерб от происшествия оценивается в пять миллионов рублей, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

Фото: E1